Kings Of Convenience, Zorlu PSM'de

Zorlu PSM, 10. yılında da birçok efsanevi ismi ağırlamaya hazırlanıyor. Sonbaharın ilk ayları ve yeni sezonun taze başlangıcında, 30 Eylül ve 1 Ekim'de, indie folk-pop denince akla gelen ilk isimlerinden Kings of Convenience, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde unutulmaz iki konsere imza atacak.

Norveçli ikili, Erlend Øye ve Eirik Glambek Bøe’den oluşan Kings Of Convenience, 1999 yılında Belle and Sebastian ve Coldplay ile müzik dünyasına yeni bir kapı açan “Yeni Akustik Hareket”in öncüleri arasında yer alıyor. Armoni açısından zengin şarkıları, naif ve nazik tınıları, dinleyiciyi, acı tatlı bir rahatlık eşliğinde, sakin ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Kings Of Convenience konserinin biletleri 27 Nisan Çarşamba günü passo.com.tr üzerinden satışta.