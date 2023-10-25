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        Haberler Gündem Güncel Kimyasal madde deposu alevlere teslim!

        Küçükçekmece'de kimyasal madde deposu alev alev yandı

        İstanbul'da kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Alevler bir buçuk saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 14:47 Güncelleme: 25.10.2023 - 14:47
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        Kimyasal madde deposu alevlere teslim!
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        İstanbul Küçükçekmece'de kimyasal maddelerin bulunduğu depo alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir buçuk saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        DHA'da yer alan habere göre ilçede bulunan bir kimyasal deposunda saat 13.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Kısa sürede büyüyen yangında tüm depoyu alevler kapladı. Yan binaya da sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Depodaki kimyasal maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın yaklaşık 1 buçukluk saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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