Kimyadan 2021 yılında 25,3 milyar dolar ihracat

Kimya sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı artırdı. 2021 yılında Türkiye ihracatı yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolar olarak hesaplanırken, sektör ihracatı aynı dönemde 25,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Sektör aynı zamanda 2021 yılında da en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna geldi. Sektörün aralık ayı ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 2,48 milyar dolar oldu.
ARALIK’TA 2,48 MİLYAR DOLAR İHRACAT
Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak “Kimya sektörü olarak 2021 yılını son derece güzel rakamlarla kapadık. Hedefimiz yeni yılda da ihracatta istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürmek. Sektörümüz 2021 yılında 25,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna ulaştık. Aralık ayında ise 2,48 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 38 artış yakaladık. Hedefimiz ihracatta yukarı doğru ivmemizi sürdürmek. Türkiye ekonomisine yeni dönemde de kesintisiz katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.
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