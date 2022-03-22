Kimyada hedef 50 milyar dolar ihracat

AA

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü kimya, 2021 yılında gerçekleştirdiği 25,4 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora imza attı. Sektörün ihracatı, 2021 yılında yüzde 39 büyüdü. 8 bin 500’ün üzerinde aktif ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, Türkiye’nin toplam kimya ihracatının yüzde 58,75’ini gerçekleştirdi.

Plastikten, boyaya, kozmetikten ilaca 16 alt sektörüyle birlikte diğer sektörlere ham madde veya yarı mamul vererek ekonomide stratejik bir görev üstlenen kimya sektörü, toplam ihracattan aldığı yüzde 11,2’lik pay ile ülke ekonomisine büyük bir katma değer sağlıyor.

2021 yılı ilk üç çeyrek verilerine göre, dünya kimya ihracatı 3,07 trilyon dolar olurken, Türk kimya sektörü küresel sektör ihracatında yüzde 0,76 pay ile 29’uncu sırada yer aldı.

Kimya sektöründeki üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla İKMİB tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 2021 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu.

İKMİB’in youtube kanalından da canlı olarak yayınlanan törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ödül alan firma temsilcileri katıldı. Törende kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 34 kategoride ilk 5’e giren 170 firma ödül almaya hak kazandı.

"KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜMÜZ PMI'DA TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ SEKTÖRLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR"

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ülke ihracatının yıl sonu hedefinin 250 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“İhracatımız artıyor. 2021 yılını yüzde 11 büyüme ile kapattık. Dünyada en yüksek büyüme hızına ulaşan ülkelerden biri olduk. PMI rakamlarına baktığımız zaman karşımıza kimya sektörü ve plastik sektörü çıkıyor. Kimya ve plastik sektörümüz PMI’da Türkiye’nin öncü sektörlerinden biri olduğunu açık ve net olarak ortaya koyuyor. Kimya sektörü geçen yılı 25,4 milyar dolarlık ihracatla tamamladı. Bu sene 3 ayda 20 Mart itibarıyla 6,4 milyar dolara ulaştı. Yüzde 37,1’lik artıştan bahsediyoruz. Geçen sene Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 32,9 artarken kimya sektörümüz ihracatını yüzde 38,8 artırdı.

Bu sene de baktığımız zaman ilk iki ayda ihracatımız 21,4 artarken kimya sektörümüz ihracatını yüzde 37 oranında artırmış. Ham madde fiyatlarındaki yüksek artışlar, emtiadaki yüksek artışlar var ama yine de biz başarılara imza atıyoruz sayenizde. Sektörün yüzde 75 ithalata bağlı bir yapısı da var. Bunun için endüstri bölgeleri, süper teşvikler, petrokimya yatırımları gibi Türkiye’nin geleceğini açacak yatırımlar önemli. Dünya ihracatı içerisindeki payımız binde 5. Bunu çok daha yukarılara çıkarmamız lazım. Daha çok çalışmamız daha çok yatırım yapmamız lazım. Kimya sektöründe daha gidecek çok yolumuz var. Kimya Teknoloji Merkezi önemli bir atılım önemli bir adım.”

"KİMYA TEKNOLOJİ MERKEZİ PROJESİNDE DE DESTEKLERİMİZ YANINIZDA OLACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise kimya sektörünün çok önemli ve kritik bir sektör olduğunu aktararak, “Kimya sektörü bütün dünyada çok önemli bir sektör. Hiçbir gelişmiş ülke yoktur ki bu sektörü geliştirmeden başarılı olmuş olsun. Çünkü pek çok sektörün gelişimine çok kritik katkılar sunan, ürettiği 100 ürünün 77’sini diğer sektörlere girdi olarak veren bir sektörden bahsediyoruz. Bizler bu önemin farkındayız ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütüyoruz. İhracatçı birliğimizle, paydaşlarımızla şimdiye kadar çok yakın çalışmalar yürüttük. Hamle programını birlikte dizayn ettik. Öncelikli ürünleri yenilikçi teknoloji alanlarını birlikte tespit ettik. Yakın zamanda inşallah bu programın sonuçlarını açıklayacak, Türkiye’nin geleceğine değer katacak pek çok AR-GE projesinin, pek çok yatırımın önünü açmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak proje bazlı desteklerimizde de kimya sektörünü önceledik. Birlikte çalıştığımız Kimya Teknoloji Merkezi projesinde de desteklerimiz yanınızda olacak. Türkiye’mizin Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine önce 2023 daha sonra çok daha ileri hedeflere hep birlikte taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

“KİMYA SEKTÖRÜMÜZ BİRİNCİ SEKTÖR POZİSYONUNA YÜKSELDİ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2021’i büyük bir ihracat rekoruyla tamamladıklarını anımsatarak, "Önümüzde 250 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Türkiye geçen yıl sıkça dile getirdiğimiz tedarik zincirindeki bozulmadan dolayı bir tedarik merkezi olma sözünün altını 25 milyar dolarlık ihracat fazlasıyla gösterdi. Türkiye bundan sonraki süreçte bu tedarik merkezi ile ilgili pek çok güzel gelişmeye vesile olacak." ifadelerini kullandı.

Savaşın ve bölge ekonomisinin yeniden şekilleneceği salgın sonrası dünyada, Türkiye'nin parlayan yıldız olacağını belirten Gülle, bunun en büyük gücünün de ihracatçılar olacağını bildirdi.

Gülle, kimya sektörünün geçen yıl ikinci sektör olduğunu, bu yıl rakamlara baktığında kimya sektörünün birinci sektör pozisyonuna yükseldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar olan 2,5 aylık sürede kimya sektörümüzün ihracat performansı gerçekten çok fazla alkış hak ediyor. Bu başarı hepinizin, sizleri yürekten kutluyorum. 3’üncülükten 2’nciliğe, 2’ncilikten 1’inciliğe… Bu sektörle gurur duyuyoruz. Ülkemiz ilk defa 2021 yılında dünya ticaretinde yüzde 1 üzerinde pay aldı. Öyleyse bizim hedefimiz dünya ticaretinden kimya sektörü olarak yüzde 1 pay almak. 2030 yılına kadar 50 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Kimya sektörümüzle iftihar ediyoruz. Bugün ödül alacak tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum.”

"KİMYA TEKNOLOJİ MERKEZİ PROJEMİZİ İNŞALLAH BU YIL İÇERİSİNDE HAYATA GEÇİRİYORUZ"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de salgın sonrası dünyada yeni bir düzen oluştuğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kuşkusuz, biz de ülke olarak topyekun bir anlayış ile bu yeni düzenin oyun kurucuları arasında yer almalıyız. Derin ekonomik dalgalanmaların yeniden yükseliş trendine girmesi ve hızlı bir yukarı yönlü ivme kazanabilmesi için yüksek teknoloji içeren ve yüksek katma değerli ürün üretip ihraç edebilmemiz gerekiyor. Biz de İKMİB olarak bu dalgalanmayı sektörümüz ve ülkemiz lehinde değerlendirebilmek için iki senedir üzerinde çalıştığımız Kimya Teknoloji Merkezi projemizi inşallah bu yıl içerisinde hayata geçiriyoruz.

İçinde ihracatçılarımızın numune bedellerini yaklaşık yüzde 70 oranında azaltacak ve zaman tasarrufu sağlayacak uluslararası akredite referans laboratuvarlarının, girişimcilik ve startup alanlarıyla ve kitlesel fon kuruluşlarıyla yeni buluşlara imkan tanıyıp sanayi ve üniversite iş birliğini canlandıracak, KOBİ destek merkeziyle ihracat yapmak ve ihracatını geliştirmek isteyen KOBİ statüsündeki şirketlerimize istihbarat, endeks ve trend desteği verecek, dijital kütüphanesi ile bilimsel yayınları tek tuşla kullanıcılara açacak çok önemli bir projeye imza atmış olmanın da haklı gururunu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Açılışını da yine bu sene içerisinde inşallah hep beraber yapacağız.”

Kimya ihracatında yeni dönem için “Vizyon 2030” stratejisini belirlediklerini ifade eden Pelister, “Hedefimiz 2030 senesinde kimya sektörü ihracatımızı 50 milyar dolarlık seviyeye yükselterek sektörel bazda birinciliğe yerleşmek. Bunu başaracağımızdan hiçbir kuşkum yok. Önümüzdeki sene 2030 vizyonu çerçevesinde Kimya Sektör Platformu olarak uluslararası boyutta bir şura tertip etmek için kolları sıvamış durumdayız. Bu şura vesilesiyle de 2023-2030 Kimya Sanayi Strateji Belgemizi de oluşturmuş olacağız. Bütün gayemiz ve hedefimiz 2030. Çünkü küresel kurum ve kuruluşlar ile devletimiz de sürdürülebilirlik temelli ekonomik kalkınma hedeflerini 2030 planlarına göre düzenliyorlar. Birleşmiş Milletler hedefleri de bu yönde. Biz bütün bu projelerimiz ile İKMİB’imize Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın itibarlı kurumlara verdiği Global Compact prestijli statüsünü de kazandırmış olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.