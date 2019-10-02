Kimyada 9 aylık ihracat 15 milyar doları aştı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre Türk kimya sektörünün ihracatı eylülde 1,65 milyar dolara ulaşırken, yılın 9 aylık bölümündeki ihracat 15 milyar doları aştı.

İKMİB'in açıklamasına göre, eylülde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artırarak 1,65 milyar dolara ulaştıran kimya sektörü, sektör bazında ikinci sıradaki yerini korudu. Sektörün 9 aylık ihracatı ise 15 milyar doları aştı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektör ihracatının her geçen ay performansını yükselttiğini, en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak büyümeye devam ettiklerini bildirdi.

Eylülde yüzde 8,1 artışla kimya ihracatını 1,65 milyar dolara yükselttiklerini aktaran Pelister, 2020 sonu için kendilerine hedef olarak belirledikleri 20 milyar dolarlık ihracata emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Pelister, yılın 9 aylık döneminde kimya ihracatının şimdiden 15 milyar doları aştığını belirterek, İKMİB çatısı altındaki 16 alt sektörle birlikte kimya ihracatını bir üst lige taşımak için tüm güçleriyle çalıştıklarını, ülke ekonomisine dinamizm katmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

İhracat Ana Planı ve Yeni Ekonomi Programı'nda kimya sektörünün ülke ekonomisi için en stratejik sektörler arasında yer aldığını gördüklerini kaydeden Pelister, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vizyon doğrultusunda, kimya ihracatçıları olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğunu bilincindeyiz. Özellikle ülkemizin ABD ile olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmasında, sanayicilerimize ve kimya ihracatçısına büyük görev düşüyor. Önümüzdeki dönemde, kimya ihracatçıları olarak katma değeri yüksek yeni ürünlerimiz ile marka, teknoloji ve inovasyon öncelikli bakış açımızla yükselişimizi sürdürmek için daha çok çalışacağız. Hız kesmeden büyümeye, üretmeye ve ihracata odaklanarak, var gücümüzle değişimin öncü sektörlerinden biri olmaya devam edeceğiz."