AA

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörünün ihracatı geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 artarak 1,7 milyar dolar oldu.



İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yılı ihracatta rekorla tamamlayan kimya sektörünün ihracat performansı yükselmeye devam ediyor.

Sektörün ihracatı geçen ay yüzde 10,6 artışla 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tüm sektörler arasında en fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da öne çıkan kimya, ocak ayında 199 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla birinci oldu.

Geçen yıl Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olan kimya, ocakta da aylık bazda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün, geçen yıl ihracatta tarihi bir rekor kırarak büyük bir başarıya imza attığını ve geçen yılı 20,6 milyar dolarlık ihracatla, otomotivden sonra en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak tamamladığını bildirdi.

Pelister, sektörün stratejik öneminin her geçen gün artmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kimya sektörü olarak Türkiye'nin ekonomisine yaptığımız katkının bilincinde olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl da hedeflerimize ulaşmak için İKMİB olarak yeni projelerimizle ve faaliyetlerimizle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, Kimya Teknoloji Merkezi, Uluslararası Kimya Olimpiyatları, Kimya Zirvesi projelerimizi hayata geçireceğiz. Bununla birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız 17 milli katılım organizasyonu, 5 sektörel ticaret heyeti, 7 alım heyeti, çalıştaylar, Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği, ödül töreni, Türkiye Tanıtım Grubu proje faaliyetleri, fuar ziyaretleri, 5 URGE heyeti organizasyonları ile farklı eğitim, iş birlikleri ve projelerimizle ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Bu yıl ocak ayında gerçekleştirdiğimiz 1,7 milyar dolarlık ihracat da hedeflerimize ulaşma noktasındaki çabalarımızın bir göstergesi. Kimya ihracatımız, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 10,6 artış gösterdi. Bununla birlikte Hollanda'ya ve İtalya'ya kimya ihracatımızdaki artış dikkati çekici. Hollanda'ya kimya ihracatımız yüzde 226,3 artış gösterirken, İtalya'ya kimya ihracatımız yüzde 43,5 artış gösterdi."

2020 yılı hedefleri olan 22 milyar dolarlık kimya sektörü ihracatını aşmak için tüm sektör oyuncularıyla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini aktaran Pelister, "Önümüzde seçimsiz 4 yılımız var. Bu yılları kimya sektörü adına en verimli şekilde geçirmek için üretime ve ihracata odaklanıyoruz. Kimya sektörümüzün ülkemize sağladığı katma değerin artarak devamını sağlamak, kimyanın stratejik önemini doğru bir şekilde anlatmak ve Türk kimya sektörünün dünya ticaretinden aldığı payı yükseltmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.