Kimya sektörünün ihracatı haziranda yüzde 10,2 arttı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı haziran ayında geçen sene aynı döneme göre yüzde 10,17 artarak 1 milyar 429 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İKMİB'den yapılan açıklamayla, sektörün ihracat rakamlarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün haziran ayında da en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak Türkiye,'ye katma değer sağlamaya devam ettiğini bildirdi.
Haziran ayında kimya sektörünün yaklaşık yüzde 10,2 artışla 1 milyar 429 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Pelister, şunları kaydetti:
"Bir önceki aya göre de yüzde 21,26’lık artış gerçekleştirildi. Yeni normal dediğimiz sürecin de Haziran ayı itibarıyla başlaması bu artıştaki önemli bir etken oldu. Sektörümüzün altı aylık ihracatı ise 8 milyar 642 milyon dolara ulaştı. Altı aylık dönemde de ikinci sektör olmayı başardık. Sektörümüzün alt ürün gruplarında haziran ayında en çok plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ile anorganik kimyasalları ihracatı yapıldı.
Haziran ayında en fazla artış ise yüzde 119,63'lük artış ile muhtelif kimyasal maddeler grubumuzda oldu. Haziran ayında en çok kimya ihracatı yaptığımız ülkeler sıralamasında Irak 89,3 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, Hollanda, Almanya, ABD, İngiltere, İran, Romanya, İsrail, Fransa ve İtalya ilk onda yer aldı. Haziran ayında sektörümüzün İngiltere'ye yaptığı ihracat yüzde 102,28 artışla dikkat çekiyor. Önümüzdeki aylarda da bu artışın devam etmesini ümit ediyoruz."
Pelister, ihracat verilerinin, kapasite kullanım oranının, İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi gibi öncü göstergelerin olumlu seyretmesinin ekonominin toparlanmaya başladığını gösterdiğini bildirdi.
İhracatçı firmalar için en önemli konulardan birinin, istihdamı koruyarak üretimlerine ve ihracatlarına devam etmek olduğunu aktaran Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bunu sağlamak için de devletimizin ihracatçı firmalarımıza sağladığı destekler çok önemli. Kısa Çalışma Ödeneği'nin 1 ay uzatılması da bu açıdan büyük önem arz ediyor. Ayrıca, Ticaret Bakanımız, Eximbank'ın 380 milyon avro kredi sağladığını duyurdu. Bu yeni kaynak da ihracatçılarımızın finansmana ulaşımı açısından önemli bir gelişme oldu.
Diğer yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanımız da İş Bankası ile yaptıkları anlaşmayla ihracatçılarımıza sunulan 500 milyon dolarlık kredi destek paketini açıklamıştı. Tüm bu gelişmeler biz ihracatçılara gelecek için umut vadediyor. İkinci bir dalgaya maruz kalmaz isek bu koşullar altında yılı geçen seneki rakamlarımızla kapatma imkanı bulacağımıza inanıyorum.”
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