Pelister, sektörün 2018 performansına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ilk yarısında İKMİB’de seçim heyecanı yaşadıklarını ve nisan ayında yapılan genel kurulda başkan olarak seçilmesinin ardından hızla çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Pelister, "Göreve geldiğim gün itibarıyla kimya sektörümüzün ihracatını artıracak faaliyetleri, sorun ve çözümleri önemle ve öncelikle ele aldık. Bu doğrultuda çeşitli yurt içi ve yurt dışı etkinlikleri düzenleyerek yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olma yolunda hedefimize doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ihracat açısından rekorlarla geçtiğini belirten Pelister, şunları kaydetti:

"2018 yılının ikinci yarısı itibarıyla yaşadığımız dalgalı kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyon gibi olumsuzluklara rağmen 2018, ihracat açısından rekorlar kırılan bir yıl oldu ve olmaya devam ediyor. Türkiye'nin büyümesinde en büyük katkıyı sağlayan ihracat, firmalarımızın bu zorlu süreçte ayakta kalabilmesini sağlayan en önemli kriter oldu. Kimya sanayi için de rakamlara baktığımızda, başarılı bir ihracat performansı gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Kimya sektörümüz bu yıl haziran, eylül ve ekim aylarında büyük bir başarı göstererek Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü oldu.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan kimya sanayinin 2018 yılı 11 aylık ihracatı 15 milyar 935 milyon dolara ulaştı. 2017 yılı aynı dönemine göre sektör ihracatımız değer bazında yüzde 8,11 artış gösterdi. Kimya ihracatımız 11 aylık dönemde miktarda ise bir önceki yıla göre yüzde 4,27’lik artışla 17 milyon 601 bin tona ulaştı. 2018 yılını aralık ayı haricinde aylık bazda incelediğimizde ise ekim ayı 1 milyar 604 milyon dolar ile en yüksek ihracatın gerçekleştiği ay oldu."

"OCAK-KASIM DÖNEMİNDE EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI"

Adil Pelister, Ocak-Kasım 2018 döneminde en çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerin sırasıyla Almanya, Mısır, Irak, İspanya, ABD, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Hollanda ve İran olduğunu bildirdi.

Bu dönemde kimya sanayi ihracatının en fazla gerçekleştirildiği ülke grupları arasında AB ülkelerinin 6,16 milyar dolar ihracat ve yüzde 17,43 artışla ilk sırada yer aldığını aktaran Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB ülkelerini yakın ve Orta Doğu Asya ülkeleri 2,81 milyar dolar ihracat ve yüzde 15,85 azalış ile ikinci olarak takip ediyor. Diğer Avrupa ülkeleri 2,10 milyar dolar ihracat ve yüzde 6,95 artış ile üçüncü, Kuzey Afrika ülkeleri 1,54 milyar dolar ihracat ve yüzde 25,78 artış ile dördüncü ve diğer Asya ülkeleri ise 1,26 milyar dolar ihracat ve yüzde 9,73 artış ile beşinci sırada yer alıyor.

Kimya sektöründe 16 tane alt sektörümüz bulunuyor. 2018 yılı ocak- kasım döneminde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 5 alt sektörümüzden plastikler ve mamulleri alt sektörümüz, 5 milyar 415 milyon dolar ihracat ile ilk sırada yer alıyor. Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 2 milyar 928 milyon dolar ihracat ile ikinci, anorganik kimyasallar 1 milyar 657 milyon dolar ihracat ile üçüncü, kauçuk, kauçuk eşya 1 milyar 262 milyon dolar ihracatla dördüncü ve uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun alt sektörü ise 1 milyar 44 milyon dolar ihracatla beşinci sırada takip ediyor."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT ARTIŞI İÇİN TANITIM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNE ÖNEM VERİLMELİ"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, ihracatın yükselmeye devam ettiğini ancak günümüzde küresel rekabetin giderek arttığı bir ortamda yüksek katma değerli üretimin ve ihracat birim kilogram değerinin de artırılması gerektiğini vurguladı.

Bunun da önemli ölçüde Ar-Ge ve inovasyon gücüne bağlı olduğuna işaret eden Pelister, "Kimya sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 33’ünü gerçekleştiren plastik ve mamulleri alt sektörümüz, ham madde bakımından yüzde 90 dışa bağımlı bir sektör. Bu yıl açılan, petrokimya alanında faaliyet gösteren Star Rafineri tesisi kimya ihracatı bakımından sektörümüzü destekleyecektir ancak bu yeterli değil. En az 4-5 tane daha petrokimya alanında faaliyet gösteren tesise ihtiyacımız var. Bununla birlikte 2019 yılında Ceyhan petrokimya endüstri bölgesinde yılda 450 bin ton polipropilen üretecek tesisinin inşaatına başlanacak. Bu ve buna benzer yüksek hacimli tesisler faaliyete başladıkça alt sektörlerimizde ithalat bağımlılığımız azalacak ve ihracatımıza olumlu katkısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte sürdürülebilir ihracat artışı için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine de önem verilmesi gerektiğini belirten Pelister, şunları kaydetti:

"Biz de İKMİB olarak firmalarımızın ihracatlarını artıracak etkinlikleri destekliyoruz. Bu kapsamda 2018 yılı boyunca hem yurt içi hem yurt dışı toplam 18 ticaret ve alım heyeti organizasyonu, 10 milli katılım fuar organizasyonu, 6 sektörel uluslararası rekabetçiliği geliştirme projeleri (UR-GE),6 sektörel eğitim, 5 seminer ve 4 çalıştay düzenledik. 2018 yılında yeşil pasaport alma koşullarını sağlayan 173 üye firmamızın başvuru işlemlerini gerçekleştirdik. Üye firmalarımızın Alibaba, Turkish Exporters, Kompass ve Chemorbis e-ticaret sitelerinden faydalanması amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı'nın desteklerine ilave olarak yüzde 20 destek sağladık. Bin 380 üye firmamız bu destekten yararlandı. Kimya sektöründeki firmalarımızın büyük gayretleriyle bu yılı 17 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz."

"SEKTÖRÜMÜZÜN VE İHRACATIMIZIN GELİŞMESİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Adil Pelister, 2019 yılında da sektör ihracatının artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Pelister, şunları kaydetti:

"İKMİB olarak, sektörümüzün ve ihracatımızın gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. İhracatımızın artması ve 2023 hedeflerine ulaşmamız için özellikle KOBİ'lerimizi daha fazla ihracata yöneltmemiz gerekiyor. Bu kapsamda 2019 yılında e-ticaret ağının genişletilmesi, ihracatçının finansmana ulaşımının kolaylaştırılması, kimya sektöründe yerlileştirme, Türkiye Tanıtım Grubu fonlarının kimya sektörü ve alt kırılımlarında daha adil paylaşımı ve verimli kullanılması ile Türk Ticaret Merkezleri ağının genişletilmesi hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere yoğunlaşacağız. Kimya sektörünün 2019 yılında yüzde 3,5 büyümesini öngörüyoruz. 2019 yılında kimya sektörü ihracat hedefimiz ise 19 milyar dolar."