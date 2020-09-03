İKMİB açıklamasına göre, bu yıl ocak-ağustos döneminde 11 milyar 521 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta yüzde 14,09 gerileme yaşadı.
Irak, ağustos ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Irak'a yapılan kimya ihracatı, geçen ay 85 milyon 960 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Irak'a en çok plastikler ve mamulleri, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, yıkama müstahzarları, eczacılık ürünleri, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, muhtelif kimyasal maddeler, gübreler, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler ve anorganik kimyasallar ihraç edildi.
Ağustos ayında Irak'ı, ABD, Almanya, İngiltere, İspanya, Hollanda, İsrail, İtalya, Rusya ve Romanya takip etti. 2020 yılı ocak-ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Irak, Almanya, ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, İsrail, Romanya ve Belçika olarak belirlendi.
Ağustos ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 489 milyon 214 bin 499 dolarla kimya ihracatında ilk sırayı aldı. İkinci sırada 196 milyon 121 bin 717 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, üçüncü sırada ise 123 milyon 169 bin 459 dolarlık ihracatla anorganik kimyasallar yer aldı. Anorganik kimyasalları, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, eczacılık ürünleri, kauçuk, kauçuk eşya, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, muhtelif kimyasal maddeler, yıkama müstahzarları ve organik kimyasallar takip etti.
"KOLAY İHRACAT PLATFORMU, İHRACATÇILARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇACAK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, salgın sebebiyle özellikle ikinci çeyrek itibarıyla daralan dünya ve Türkiye ekonomisinde ihracattaki genel gerilemeden kimya sektörünün de etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Haziran ve temmuz ayındaki toparlanmanın ardından ağustos ayında ise hem ülkemizin ihracatında hem de sektörümüzde bayram tatilinin de etkisiyle bir gerileme oldu. Ağustos ayında 1 milyar 378 milyon dolarlık kimya ihracatı gerçekleştirdik. En çok kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdiğimiz ülkelerde ise ağustos ayında Irak birinci sırada yer alırken, yüzde 39,06 artışla ikinci sırada yer alan ABD dikkati çekiyor. Diğer yandan kimya sektörümüzün kapasite kullanım oranlarına baktığımızda mayıs ayında yüzde 67,08'e kadar indiğini, haziran ayından itibaren yükselmeye başladığını ve ağustos ayında yüzde 70,85'e kadar yükseldiğini görüyoruz.
Türkiye İmalat PMI'ı ise ağustosta 54,3 düzeyinde gerçekleşti ve temmuza göre gerileme olsa da toparlanmanın devam ettiği görülüyor. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen 8 aylık dönemde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumumuzu koruyoruz. Ticaret Bakanımız yakın zamanda Kolay İhracat Platformu'nun duyurusunu yaptı. Bu platform, ihracatçılara pazar bilgilerinden ülkelerin vergi oranlarına kadar detaylı bilgileri sunuyor. Dijital dönüşümü tüm ihracatçılarımıza yaygınlaştıracak, ihracatçı adaylarımızın dahi yararlanabileceği Kolay İhracat Platformu'nun ihracatçılarımızın özellikle e-ticarette önünü açacağına inanıyoruz."
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