26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kimse Bilmez 3. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Ekran yolculuğuna yeni başlayan Kimse Bilmez'de heyecan doruktaydı. Ali, Sevda'nın kardeşinin vurulduğu olaya karıştı. Sevda olay yerinde Ali'yi ve kardeşini gördü. Sevda'nın kardeşi ölecek mi? Ali tutuklanacak mı? Ancak suçsuz olduğunu kanıtlamak kolay olmayacak. Sevda ve annesi bu duruma anlam veremezken, babasının "Oğluna karşı, oğlumu istedi" sözleri dikkatleri çekti.
Kimse Bilmez 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti haberimizde.
KİMSE BİLMEZ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
"Oğluna karşı, oğlumu istedi!"
— kimsebilmez (@kimsebilmeztv) June 25, 2019
KİMSE BİLMEZ 3. SON BÖLÜM ÖZETİ
"Buraya kadarmış Ali!"
Ali, Sevda'nın evinden ayrılırken Köksal'la ilgili kafası karışmıştır. Köksal, Ali'yle yaşadığı karşılaşma sonucu derinden sarsılır ve sırrının öğrenildiği zannıyla derin bir korkuya kapılır. Sevda, Ali'yle birlikte zaman geçirmek için bahaneler üretirken yaklaşan tehlikeden habersizdir. Uygar ve Amca korkunç bir plan hazırlamaktadır. Bu plan hem Ali'nin ölmesini sağlayacak, hem de Sevda'yı Ali'den nefret ettirecektir. Olan bitenin tam olarak farkında olmasa da Pilot da bu planın parçasıdır. Ali ise başına geleceklerden habersiz Sevda'nın borcunu ödeyerek onu Uygar'dan tamamen kurtarma uğraşındadır. Sinan'ın Ali'nin mahallesinde uyuşturucu satması, planın fitilini ateşler. Ali, Uygar'ın planına engel olabilecek mi? Pilot, abisini ölüme sürükleyecek mi? Sevda, ailesiyle sınandığı bu plan karşısında ne yapacak?
KİMSE BİLMEZ OYUNCULARI KİMLER?
Kartal Çidamlı ve U.Hakan Eren'in yönettiği Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosunda Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal yer alıyor.
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