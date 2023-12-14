Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİHİ 2023 | Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi uzatıldı mı ve nasıl, nereden randevu alınır?

        Eski tip ehliyet ve kimliği olanlar dikkat! Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman?

        Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi Aralık ayının bitmesine günler kala araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile eski tip sürücü belgesi değiştirme süresini uzattı. İşte 2023 eski tip kimlik ve ehliyet son yenilme tarihi detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 19:12 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eski tip ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi için gözler Nüfus Müdürlüğü açıklamasına çevrildi. 10 yıllık geçerlilik süresi bulunan T.C. kimlik kartları 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibarıyla yenilenir. Eski kimlik kartı değiştirme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden randevu alınır. Öte yandan 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme son tarihi de uzatılmıştı. İşte 2023 sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

          TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

        • 3

          TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

          Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır. Randevau günüzde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla birlikte gittiğiniz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI

          Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

        • 5

          İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        DSÖ'den e-sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısı
        DSÖ'den e-sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Habertürk Anasayfa