Kimlik ve ehliyetini değiştirmeyenler dikkat! 4 bin 64 lira cezası var! İşte yenilemede son tarih...
2016 yılında başlayan çipli kimlik uygulamasında son yenilenme tarihi belli oldu. Vatandaşların eski tip kimlik ve ehliyetlerini belirlenen son tarihe kadar yenilemeleri gerekiyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin son yenilenme tarihi 31 Aralık 2022 olarak güncellenmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından ehliyet son yenileme tarihi yeniden uzatılırken kimliklerin de 10 yıllık geçerlilik süresinin ardından güncellenmesi gerekiyor. İşte 2023 eski tip kimlik ve ehliyet son yenilme tarihi detayları...
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Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi yeni yıla kısa bir süre kala gündeme geldi. 10 yıllık geçerlilik süresi bulunan T.C. kimlik kartları 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibarıyla yenilenecek. İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin son yenilenme tarihini 31 Aralık 2022’yla birlikte eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi yeniden uzatıldı. Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülere 4 bin 64 TL ceza uygulanacak. İşte 2023 eski tip kimlik ve ehliyet son yenilme tarihi detayları...
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EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI
Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.
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KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?
TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
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KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?
TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır. Randevau günüzde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla birlikte gittiğiniz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz.
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2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Kimlik yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;
Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL