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        Haberler Gündem Kimlik ve ehliyet yenileme son gün tarihi: 2023 Eski tip ehliyet ve kimlik yenileme ne zaman yapılacak, süre uzatıldı mı?

        Ehliyet ve kimlik yenileme yapmayanlar dikkat: Çipli kimliğe geçiş için son günler

        Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi araştırması Aralık ayının son günlerine girilmesiyle sıklaştı. 2016'da başlayan çipli kimlik uygulamasına henüz geçmeyenler için kritik günlere girildi. Ayırca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü eski tip sürücü belgesi değiştirme süresini uzattı. İşte 2023 kimlik ve ehliyet yenilme ücreti ve son gün tarihi hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 00:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 00:16
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        • 1

          Kimlik ve ehliyet yenileme son gün tarihine kısa bir süre kaldı. Hatırlanacağı üzere 2023 itibarıyla banka işlemlerinde çipli kimlik zorunlu hale getirildi.Eski tip kimlik kartı değiştirme işlemleri içni Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden randevu alınması gerekiyor. İşte 2023 sürücü belgesi ve kimlik yenileme ücreti ile son gün tarihi detayları...

        • 2

          KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN TARİHİ NE ZAMAN?

          TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

        • 3

          KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

          TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

          Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır. Randevau günüzde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla birlikte gittiğiniz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz.

        • 4

          2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Kimlik yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;

          Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

          Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

          Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

          Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

        • 5

          EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI

          Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

          İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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