KİMLİK HARÇ ÜCRETLERİ 2024: Kimlik ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Peki, 2024 Kimlik ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...