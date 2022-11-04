Kimliği ve ölüm nedeni belli oldu

Ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni, kimliğinin ve ölüm nedenini belirlenmesi için morga kaldırıldı. Ekiplerin araştırmasında, çocuğun 3 gündür aranan epilepsi hastası Miraç Turan olduğunu tespit edildi.

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