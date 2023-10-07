Kimler grip aşısı olmalı? Uzmanlar uyardı: Bu kişiler mutlaka grip aşısı olmalı!

Sonbahar ve kış aylarına girilmesiyle beraber solunum yolu enfeksiyonları sıklıkla görülmeye başladı. En çok bulaşan enfeksiyonlardan birisi de grip. Grip hastalığında öksürük ve hapşırma gibi bulaşıcı belirtiler görülebiliyor. Bu nedenle çabuk bulaşan bu hastalık için uzmanlar grip aşısı olunması gerektiğini söylüyor.