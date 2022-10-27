KIVANÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN EYT TAHMİNİ: BEKLENTİYE GİRECEKLER!

EYT'ye olan talebin arka planında işsizlik sigortasının Türkiye'de tam anlamıyla uygulanamamsı olduğunu söyleyen Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, EYT sorunun temelinde bu eksikliğin yattığını vurguluyor. Bu sorunun çözülmemesi halinde ise yeni EYT beklentilerini beraberinde getireceğini ifade Kıvanç şunları söyledi:

"9 Eylül 1999 ve sonrasıda sigortaya kaydı olan kadın çalışanlar 58 erkek çalışanlar 60 yaşından önce emekli olamayacaklar. Önümüzdeki dönemde 8 Eylül 1999 sonrasında işe başlayanlar da böyle bir beklentiye girecek. "