20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB),dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair esasları belirledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğe göre, dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile dinlenmesi, izlenmesine, oynanması veya elektronik cihazlara kaydedilmesi veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabi olacak.
1 MART İTİBARIYLA VERGİ MÜKELLEFİ
Buna göre, dijital hizmet sağlayıcısının Türkiye'de gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellef olup olmamasının, dijital hizmet vergisi mükellefiyetine etkisi bulunmuyor. Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro veya muadili yabancı para karşılığı TL'den fazla olanlar, ilgili kanun paralelinde 1 Mart'tan itibaren yüzde 7.5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi olacaklar.
Bankacılık kanunun faaliyet konularını belirleyen 4. maddesi kapsamında banka ve finans kuruluşlarının faaliyetlerinde elde edilen hasılat, bu kuruluşların dijital ortamda sunulan; finansal araçların alım satımına aracılık işlemleri, sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri dolayısıyla elde edilen hasılat istisna kapsamında sayıldı.
CUMHURBAŞKANI'NA 2 KATINA ÇIKARMA YETKİSİ
Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı, dijital hizmet vergisi oranını, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1'e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili olacak.
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