Kime niyet kime kısmet! Çevre katillerine fotokapan - Haberler

Teröristler için Karadeniz’in ormanlarına yerleştirilen fotokapanlar, artık ormanlarda kaçak ağaç kesenleri yakalıyor.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Karadeniz Bölgesine sızan PKK terör örgütü mensuplarının yerlerini belirlemek için bölgedeki ormanlardaki ağaçlara yüzlerce fotokapan yerleştirilmişti. Uydu üzerinden alınan görüntülerin ardından kısa sürede teröristlerin yer tespitini yapılıyordu. Yapılan yer tespitinin ardından birlikler, teröristlerin görüntülerinin alındığı bölgeye operasyon düzenliyordu. Fotokapanlar sayesinde teröristlerin tamamı güvenlik güçleri tarafından etkisiz hala getirildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Terör örgütünün sözde Karadeniz Açılım Grubu üyesi teröristler için bölgedeki ağaçlara yerleştiren fotokapanlar, artık ormanlardan kaçak ağaç kesenleri yakalıyor. Trabzon'un Maçka İlçesi'nde Adem K. adlı kişinin kaçak kesim yaptığı fotokapan tarafından belirlendi. Fotokapanın önünde poz veren Adem K.'nın ağaçları kesip istif ettiği görüntüleri ele geçiren Orman Bölge Müdürlüğü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Maçka Cumhuriyet Başsavcılığı, Adem K. hakkında soruşturma başlattı.