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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları arasında yer alan ve ardından Napoli'ye transfer olan Güney Koreli oyuncu Kim Min-Jae İtalya liginde pas rekoru kırdı.

Ligin 12. haftasında evinde Sassoulo ile karşılaşan Napoli'de Kim Min-Jae 90 dakika boyuncu yaptığı 109 başarılı pas ile Serie A'da bu sezon pas isabet rekorunu kırdı.

25 yaşındaki stoper oyuncusu Napoli ile yükselişine devam ederken 32 puanla İtalya Ligi'nin zirvesinde yer alıyorlar.

Kim Min-Jae bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol attı.