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Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor - Spor haberleri

Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

Fenerbahçe'den bu yaz Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor! Sarı-lacivertlilerden 18 milyon Euro'ya transfer olan Güney Koreli için Manchester United, rekor bonservis bedeli ödemeyi göze aldı!

04.10.2022 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Napoli'nin bu yaz serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'nin yükselişi devam ediyor.

  • İngiliz basınında geçen gün çıkan habere göre Tottenham, daha önce de ilgilendiği Güney Koreli savunmacı için harekete geçmişti.

     

  • REKOR BEDELİ DUYURDULAR

    Daily Mail ise Kim Min Jae'nin yeni talibini ve rekor bonservis bedelini duyurdu. Manchester United, talipleri artmadan önce 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

     

  • Haberde, Napoli'nin sezon başında Chelsea'ye sattığı Kalidou Koulibaly'nin yerini "sadece" 18 milyon euro ödediği Kim Min-Jae ile doldurduğu ve Koreli oyuncunun Napoli için Koulibaly'den daha kullanışlı bir oyuncu haline gelebileceği ifade edildi. 

     

  • Ayrıca Min-Jae'nin tıpkı 1950'li yıllarda oynayan İngiliz stoperler gibi fiziksel gücünü fazlasıyla kullandığına yer verildi.

     

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