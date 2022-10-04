Fabio Cannavaro ve Sergio Ramos gibi isimlerden etkilendiği belirtilen Kim Min-Jae için "Onlar gibi olabilir" ifadeleri kullanılan haberde Kim Min-Jae'nin elit bir stoper haline gelebilmek için Fenerbahçe'den ayrıldığı ve Premier Lig'in onun için ideal bir adres olabileceği yazıldı.