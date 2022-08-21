Napoli, Serie A'nın 2. haftasında sahasında Monza'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

35. dakikada Khvicha Kvaratskhelia harika bir gol attı ve Napoli'yi öne geçirdi.

45. dakikada Victor Osimhen farkı ikiye çıkardı.

62. dakikada Khvicha Kvaratskhelia kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederken uzatmalarda ise Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae sahne aldı.

90+4'te kullanılan köşe vuruşunda maçın sonucunu Güney Koreli söyledi: 4-0.