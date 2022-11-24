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Kim Min Jae: Fenerbahçe'yi çok özledim

Güney Koreli futbolcu Kim Min Jae, Uruguay ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu

Giriş: 24.11.2022 - 20:28 | Güncelleme: ABONE OL
Kim Min Jae: Fenerbahçe'yi çok özledim
HABERTURK.COM

2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore, H Grubu'ndaki ilk maçında Uruguay'la golsüz berebare kaldı.

Mücadelenin ardından Güney Kore'de Kim Min-Jae, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

0-0 sona eren Uruguay maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Kim Min-Jae, "Oldukça zor anlar geçti maçta. Gole yaklaştığımız anlar oldu. Geliştirmemiz gereken noktalar olduğunu gördük. Gelecek adına umutluyum. Bu grupta iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemle ilgili gelen sorulan soruya ise Kim Min Jae, "Fenerbahçe'de oynadığım dönem, Avrupa'daki ilk sezonumdu. Çok özledim. Çok özlediğim bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Süper Lig'de çok iyi oyuncular var. Oynadığım dönemde çok iyi arkadaşlarım da oldu'' dedi.

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