Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae, sarı lacivertli ekibin İstanbul'da 2-0 kazandığı Antalyaspor maçında ilk kez sahaya çıktı. Taraftarın önüne çıkan Kim Min-Jae, düzenlediği basın toplantısında da soruları yanıtladı.

Fenerbahçe'ye transfer sürecini değerlendiren Kim, "Avrupa'dan beni isteyen kulüplerin olduğu bir sır değildi ama Fenerbahçe'nin projesi benim için en iyi seçenekti. Başkanımıza, yöneticilerimize ve teknik direktörümüze çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Bu takım ile maça çıkabildiğim için kendimi çok onurlu hissediyorum" dedi.

"Henüz bir maça çıkabildim. Çevreye ve takıma adapte olarak kendimi geliştirmek istiyorum" diyen Güney Koreli stoper, "Canavar lakabını seviyorum. Bu lakabı sürdürebilmek için elimden geleni yapacağım. Türkiye, benim için kardeş bir ülke. Burada iyi karşılandım, bu bana bir sorumluluk yüklüyor. Birkaç aydır futboldan uzaktım. Bu hazırlık periyodunu geçtikten sonra umarım hem Fenerbahçe için hem de benim için daha güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

Kim, Szalai ile ilgili ise, "Szalai ile uyumumuz kötü değildi. Gol yemediğimiz için mutluyum. Szalai çok iyi bir oyuncu" diye konuştu.