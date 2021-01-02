Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümü yılbaşı gecesi ekrana geldi. Her Cumartesi akşamı yeni bölümleri yayınlanan yarışmanın bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümü yılbaşı akşamı yayınlandığı için bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak. Yeni bölümün gelecek hafta Cumartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI