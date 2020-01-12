Kim Milyonler Olmak İster? bilgi yarışmasında dün gece bir soru merak konusu oldu. Yarışmacı soruya takılınca izleyiciler tarafından sorunun yanıtı merak edilerek araştırıldı. Soru ise; "Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?" olarak yarışmacının karşısına çıktı.

Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? (Doğru cevap: B Firavun fareleri)

A: Kangurular

B: Firavun fareleri

C: Çakallar

D: Şempanzeler