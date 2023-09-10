Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru nedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Güvercin 1 milyonluk soruyu açtırabilecek. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği yarışma programında bu zamana kadar 3 kez 1 milyonluk soru açıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabına ilişkin merak edilenler...
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Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru gündeme geldi. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu olan Rabia Birsen Güvercin 1 milyon TL'lik soruyu açtırıyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru 10 Eylül Pazar günü yayınlanan yarışmanın yeni bölümünde açıklanacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru nedir? 1 Milyonluk soru ve cevabı ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...
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1 MİLYONLUK SORU HEYECANI
ATV ekranlarında ekran karşısına çıkan Kim Milyıner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki aslen Konyalı yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.
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KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYON TL'LİK SORU NEDİR?
10 Eylül Pazar akşamu saat 20.00'de 1 milyon TL'lik soru ve cevabı ATV ekranında yayınlanacak.
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RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin 24 yaşında, aslen Konyalı ve Ankara'da yaşıyor. Güvercin, bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu.