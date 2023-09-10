Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru gündeme geldi. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu olan Rabia Birsen Güvercin 1 milyon TL'lik soruyu açtırıyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru 10 Eylül Pazar günü yayınlanan yarışmanın yeni bölümünde açıklanacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru nedir? 1 Milyonluk soru ve cevabı ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...