Kim Kardashian tanınmaz halde!

Ancak 40 yaşındaki ünlü yıldızın hayranları, Kim Kardashian'ı tercih ettiği kıyafet nedeniyle tanımakta güçlük çekti. Sadece saçlarını açıkta bırakan Kardashian, baştan ayağa hatta yüzününün tamamını da kapatan deri bir kostüm giydi.