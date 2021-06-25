TMZ’nin haberine göre, Kardashian, 23 Haziran'daki bir duruşmaya sesli arama yoluyla katıldı ve ünlü yıldızın avukatları beş yıllık bir yasaklama emri aldırmak için uğraştı. Ancak tacizci için üç yıllık uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme, tacizcinin Kardashian'ı doğrudan tehdit etmediği görüşüne vardı. Bu karar, Kardashian'ın geçen ay açtığı geçici yasaklama emri davasının bir uzantısı niteliğinde.