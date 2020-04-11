"EĞLENCELİ FİKİRLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Kardashian, paylaşımına şu notu düşmüştü:

Çocuklarınızı eğlendirmek için ne yapıyorsunuz? Aile olarak sosyal mesafedeyiz ama ne yapacağımıza dair eğlenceli fikirlere ihtiyacımız var. Herhangi bir öneri yardımcı olur.