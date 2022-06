SAÇINDAN BİR TUTAM HEDİYE ETMİŞLERDİ

Öte yandan Hollywood yıldızının orijinal kıyafetini giyme şansını elde eden Kim Kardashian'a, etkinlikten sonra Florida'daki "The Ripley's Believe it Or Not!" adlı müzenin sahipleri, Monroe'nun saçlarından bir tutam hediye etmişti.