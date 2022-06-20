DÜNYANIN EN PAHALI ELBİSESİ

2016 yılında 4,8 milyon dolara satılan elbise, "dünyanın en pahalı elbiselerinden" biri olarak görülüyor. Kardashian, ayrıca bu kadar eski ve değerli bir elbiseyi giydiği için sosyal medyada eleştiri toplamıştı.

Yapılan açıklamaya göre, Kim Kardashian elbiseyi yalnızca kırmızı halıda giydi. Etkinliğin devamında ise elbisenin tamamen aynısı olan farklı bir elbise tercih etti.