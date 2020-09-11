Kumsal yürüyüşü

14 yılın, 20 sezonun, yüzlerce bölüm ve sayısız yan şovun ardından, bizi bunca yıldır iyi günde kötü günde, mutlulukta, kederde, birçok ilişki ve çocuklu dönemlerde izlemiş olan sizlere büyük minnettarlık duyuyoruz. Bu yolda tanıştığımız sayısız kişiyi ve harika anıları sonsuza dek saklayacağız.