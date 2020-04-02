Aslında bu kadar uzun süre yayınlanması planlanmamıştı ancak beklenenden çok ilgi gördü. Hatta ailenin bütün üyeleri bu program sayesinde hem çok büyük bir şöhrete ulaştı hem de yüksek miktarda servet kazandı.



Programın ana karakterleri ailenin annesi Kris Jenner, kızları Kourtney, Kim ve Khloe Kardashian ile Kendall ve Kylie Jenner. Bir zamanlar evli olduğu fakat sonradan cinsiyet değiştiren eski eşi Bruce Jenner da geçmişte programın önemli karakterlerinden biriydi. Ailenin hayatına giren eşleri ve sevgilileri de zaman zaman kamera karşısına geçiyor.