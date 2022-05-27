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Kim Kardashian, Kanye West yüzünden ailesinden özür diledi!

Kim Kardashian, eski eşi Kanye West yüzünden ailesinden özür diledi!

Rapçi Kanye West ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında sonlandıran Kim Kardahian, boşanma aşamasında eski eşinin sergilediği saldırgan davranışlar hakkında konuştu. Ailesinden özür dileyen Kim Kardashian, "Hayatımda ilk kez güçlü hissediyorum. Hiç kimsenin size ve bana kötü muamelede bulunmasına izin vermeyeceğim!" dedi

27.05.2022 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kim Kardashian, adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West ile 8 yıl süren evliliğini geçtiğimiz mart ayında noktalamıştı. Ünlü yıldız, Kardashian/Jenner ailesinin reality show programı 'The Kardashians'ın yeni bölümünde, eski eşinin boşanma sürecinde sergilediği davranışları hakkında konuştu ve bunun için ailesinden ilk kez özür diledi.

  • Khloe Kardashian ise "Çoğu erkek çocuklarının annesini böyle aleni şekilde kırıp dökmüyor. Burada oturup atılan taşları geri atmak zorunda değiliz." ifadelerini kullandı.

  • "ÖZÜR DİLEME FIRSATIM OLMADI"

    Kanye West ile evliliğinden, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu olan Kim Kardashian da "İlişkimin ailem üzerindeki etkisinin farkındayım ve hiçbir zaman 'Özür dilerim çocuklar' deme fırsatım olmadı. Bunu çok uzun süre korudum ama bunun bir daha başınıza gelmesine asla izin vermeyeceğim!" dedi.

  • "İLK KEZ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

    Kardashian, daha sonra "Hayatımda ilk kez güçlü hissediyorum. Hiç kimsenin size ve bana kötü muamelede bulunmasına izin vermeyeceğim." şeklinde konuştu.

  • İTİRAZI KABUL EDİLMEMİŞTİ

    Öte yandan evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Mart'ta boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmemişti.

    West, Kardashian'a karşı saldırgan bir tavır tanımıştı. Özellikle de Kim Kardashian'ın oyuncu ve komedyen Pete Davidson ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra...

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