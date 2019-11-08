The Real adlı sohbet programına katılan Kardashian, kocası West'in dekolte içeren kıyafetler giymesini istememesini anlayışla karşıladığını belirtti. Kardashian bunun altıda yatan nedeni de şöyle anlattı: "Açıkçası çocuklarım için daha uygun bir görünüme sahip olmak istiyorum."