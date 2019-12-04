Artık günlük hayatında da 'daha muhafazakar' giyindiğini belirten Kardashian, "Bunun eşimin bazen 'aşırı seksi' giyindiğimi ve bundan rahatsız olduğunu söylemesiyle ilgisi var mı emin değilim... Ama günün sonunda istediklerimi yapmak konusunda bana karışmaz" demişti.