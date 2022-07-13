BİRÇOK ÜNLÜ YILDIZLA AŞK YAŞAMIŞTI

Hollywood'un asilerinden biri olarak bilinen Pete Davidson, gösteri dünyasının birçok ünlü yıldızıyla aşk yaşamıştı. Tam adı Peter Michael Davidson olan ünlü komedyen bir dönem, Cindy Crawford ile Rande Gerber'ın kızı model Kaia Gerber ile ilişki yaşamıştı.

Ancak ünlü çiftin, o dönem kızlarının Davidson ile birlikteliğini onaylamadığı ileri sürülmüştü.