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Kim Kardashian'ın inşaat planına komşu engeli - Magazin haberleri

Kim Kardashian'ın inşaat planına komşu engeli

Kim Kardashian, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hidden Hills'teki evinde inşaat yapmak isterken komşu engeline takıldı. Kardashian'ın komşusu Sarah Key, ünlü yıldızın mülkündeki yenileme planlarını durdurmak için mahkemeye başvurdu

20.09.2021 - 11:15 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Rapçi eşi Kanye West ile boşanma aşasında olan Kim Kardashian, dört çocuğuyla birlikte yaşağı Los Angeles'ın Hidden Hills'te yer alan evini yenilemek için başlattığı inşaat, Sarah Key isimli komşusunu rahatsız etti.

  • Kardashian'ın mülkü için yaptığı planlar, evinin arazisinde bir yeraltı mahzeni, yeraltı otoparkı, yeraltı sağlık merkezi ve müstakil bir koruma kulübesi dahil olmak üzere çeşitli yapılar inşa etmeyi içeriyordu. Ancak TMZ'nin ulaştığı Kim Kardashian'a yakın kaynaklar, Amerikalı yıldızın bir mahzen planı olmadığını söyledi.

  • "İNŞAATI DURDURUN"

    Mahkeme belgelerine göre, 40 yaşındaki yıldızın komşusu Sarah Key başvuruyu yaptı ve davalı olarak Kim Kardashian'ı değil, Hidden Hills Toplum Derneği'ni seçti.

    Key, dernekten, bölgenin 'doğal ve kırsal ilçe ortamını' kaybetmesini istemediğinden, Kardashian'ın 'iki tepeyi düzleştirme' ve 'iki yüksek basınçlı gaz iletim hattı' üzerine inşaat yapma planını durdurmasını talep etti.

  • Key ayrıca, gaz hatlarının üzerine bina yapılmasının "Hidden Hills sakinlerini fiziksel yaralanma ve onarılamaz mal hasarı riskiyle karşı karşıya bırakacağına" dair korkularını da paylaştı.

  • "CAN KAYBINA NEDEN OLABİLİR"

    Dosya, Kardashian'ın planlarının "Hidden Hills'in iki tepesinin yok edilmesini, en azından onarılamaz zararlar verebileceğini" ve "bu iki geliştirme projesini ilerletmenin can kaybına neden olabileceğini" içeriyor.

    Kaynaklar Kardashian’ın inşaat planlarının, tüm kurallara uygun olması için, konut derneği ile istişare içinde yapıldığını söyledi.

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