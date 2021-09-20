"İNŞAATI DURDURUN"

Mahkeme belgelerine göre, 40 yaşındaki yıldızın komşusu Sarah Key başvuruyu yaptı ve davalı olarak Kim Kardashian'ı değil, Hidden Hills Toplum Derneği'ni seçti.

Key, dernekten, bölgenin 'doğal ve kırsal ilçe ortamını' kaybetmesini istemediğinden, Kardashian'ın 'iki tepeyi düzleştirme' ve 'iki yüksek basınçlı gaz iletim hattı' üzerine inşaat yapma planını durdurmasını talep etti.