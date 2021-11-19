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Kim Kardashian ile Pete Davidson aşk yaşıyor! El ele yürüyüş yaparken görüntülendiler... - Magazin haberleri

Kim Kardashian ile Pete Davidson aşk yaşıyor!

Dört çocuğunun babası rapçi Kanye West ile boşanma aşamasında olan reality show yıldızı Kim Kardashian, komedyen Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, Kaliforniya sokaklarında el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı

19.11.2021 - 17:54 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2014 yılında rapçi Kanye West (44) ile nikah masasına oturan reality show yıldızı Kim Kardashian (40), geçtiğimiz şubat ayında eşine boşanma davası açmıştı.

  • West ile evliliğinden, ikisi biyolojik diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dört çocuğu olan Kardashian, gönlünü komedyen Pete Davidson'a (28) kaptırdı.

  • EL ELE YÜRÜYÜŞ

    Çiçeği burnunda aşıklar, önceki gün Palm Springs'te el ele yürüyüş yaparken görüntülendi. Rahat kıyafetler giymeyi tercih eden Kardashian ve Davidson, keyifli halleriyle dikkat çekti.

  • ANNESİYLE TANIŞTIRDI

    Kanye West'ten ayrılık kararı almasının ardından ilk kez romantik bir ilişki yaşayan Kim Kardashian, sevgilisini annesi Kris Jenner ile de tanıştırdı. Rapçi Flavor Flav, Kardashian, Jenner ve Davidson ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Evlatlık oğlum Pete Davidson'ın doğum gününü efsane Kim Kardashian ve Kris Jenner ile kutluyorum." notuyla yayınlamıştı.

  • BİRÇOK ÜNLÜ YILDIZLA AŞK YAŞADI

    Hollywood'un asilerinden biri olarak bilinen Pete Davidson, gösteri dünyasının birçok ünlü yıldızıyla aşk yaşadı. Tam adı Peter Michael Davidson olan ünlü komedyen bir dönem, Cindy Crawford ile Rande Gerber'ın kızı model Kaia Gerber ile ilişki yaşamıştı.

    Ancak ünlü çiftin, o dönem kızlarının Davidson ile birlikteliğini onaylamadığı ileri sürülmüştü.

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