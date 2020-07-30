West, mesajında, “Özel meselelerimizi herkesin içinde dile getirdiğim için karım Kim’den özür dilemek istiyorum. Onun beni koruduğu gibi ben onu koruyamadım. Kim, seni incittiğimi bildiğimi söylemek istiyorum. Lütfen beni affet. Benim için daima orada olduğun için teşekkür ederim” dedi.