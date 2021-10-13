ANNESİNİN SEVGİLİSİNE 'ZENGİN AVCISI' DEMİŞTİ

Ünlü yıldız ayrıca annesi Kris Jenner'ın sevgilisi Corey Gamble ile de dalga geçerek, onu 'zengin kadın avcısı' olarak lanse etmişti. "Ama gerçekten gurur duyduğum tek şey, kimsenin bana 'zengin koca avcısı' diyememesi." ifadelerini kullanan Kim Kardashian, "Dürüst olmak gerekirse, zengin avcısının nasıl biri olduğundan bile emin değilim. Bu yüzden annemin erkek arkadaşı Corey'e sordum." şeklinde konuşmuştu.