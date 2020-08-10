43 yaşındaki rapçinin magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarından sonra Kim Kardashian, şu ifadeleri kullanmıştı:

Eşim bildiğiniz gibi bipolar (İki kutuplu kişilik bozukluğu). Yine kriz geçiriyor. Ama bu hastalık onun hayallerine engel değil. Anlayış rica ediyoruz.