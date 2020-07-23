39 yaşındaki Kardashian, "Eşim bildiğiniz gibi bipolar (İki kutuplu kişilik bozukluğu). Yine kriz geçiriyor. Ama bu hastalık onun hayallerine engel değil. Anlayış rica ediyoruz" diyerek, evliliğini kurtarmak adına bir adım attı.