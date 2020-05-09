"ONUN İÇİN BİR ALBÜM YAPTIM"

Düğün gününde kullandığı kamerayı ve fotoğrafları satın aldım ve onun için bir albüm yaptım. O fotoğrafları hiç yoktu. Anneler Günü'n kutlu olsun anne seni seviyorum. Ve Rob'u doğurduktan sonra sana bikini gönderdiğim ilk fotoğraf.