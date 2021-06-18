"SENİN GİBİ BİRİYLE HİÇ TANIŞMADIM"



Ayrıca kızının doğum güne özel duygusal bir yazı kaleme alan Kardashian, "İlk doğan bebeğim North bugün sekiz yaşında. North, bir gün bu mesajların senin için hazırladığım kitaplarda senin için basıldığını göreceksin ve umarım sevgimi hissedersin. Hepimizin hayatına çok fazla sevgi ve neşe getiriyorsun. Sen hayatta ne istediğini tam olarak bilen en şapşal, en tarz, en yaratıcı insansın. Senin gibi biriyle hiç tanışmadım" ifadelerini kullandı.