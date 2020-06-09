Geçtiğimiz günlerde US Weekly'ye konuşan çifte yakın bir kaynak bunun nedenini ise şöyle anlatmıştı:

Kim, durmadan çalışıyor ve kendi işlerini yapıyor. Kim, genellikle sabah erken kalkıyor ve egzersiz yapıyor. Ardından da çocukları ve işleriyle ilgileniyor.