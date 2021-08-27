İSMİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Tam adı Kanye Omari West olan rapçi ise adını basitleştirmek, sadece 'Ye' olmak istiyor. Adını resmileştirmek için mahkemeye başvuran West, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada hesaplarındaki biyografi kısmına da bu ismi eklemişti.

ÜÇ YIL ÖNCE AÇIKLADI

Ünlü rapçi, 2018' yılında da Twitter hesabından yazdığı mesajda, "Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım ‘Ye" demişti.