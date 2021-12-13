Rapçi Kanye West ile gösterişli bir şekilde başladığı evliliği fiilen biten, resmi olarak da sona ermek üzere olan reality şov yıldızı Kim Kardashian, lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor.

1,2 milyar dolarlık serveti olan Kardashian bu kez çocukları; North, Saint, Chicago ve Psalm için müzisyen tuttu.