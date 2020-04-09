"BİZE ÖĞRETTİĞİN HER ŞEYLE GURUR DUYUYORUM"

Tommy amca, seni çok seviyorum. Ailemize, bize öğrettiğin her şeyle gurur duyuyorum. En güzel anılarımızı tekrar bir arada seninle kutlamak için sabırsızlanıyorum.