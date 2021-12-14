"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Kim Kardashian, "Bana bu yolun okuldan mezun olmaktan daha zor olduğunu, neredeyse imkansız olduğunu söylemişlerdi." dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Bugün aynaya baktığımda kendimle gurur duyuyorum. Bu benim için kolay bir yolculuk değildi. İki yılda üç sınavdan kaldım ama pes etmedim ve başarana kadar daha fazla çalıştım.